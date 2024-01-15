В Сеть слили новый дизайн WhatsApp

Корпорация Meta приступила к тестированию пользовательского интерфейса с обновленным графическим дизайном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем аккаунте в X (Twitter) сообщил дата-майнер Абхишек Ядав (Abhishek Yadav).

Ядав опубликовал в X скриншот стартового экрана WhatsApp с обновленным дизайном. Благодаря ему стало известно, что в новой версии изменится шрифт написания WhatsApp в верхнем левом углу экрана. Также изменится тон доминирующего зеленого цвета: он станет немного светлее.

Скриншот был сделан в бета-версии мессенджера с кодом 2.24.2.9 для Android. Когда новый дизайн появится в релизной версии приложения и как скоро его адаптируют для iOS, не сообщается.

Ядав представил скриншот 12 января 2024 года. На момент публикации пост датамайнера в X набрал 38,1 тыс. просмотров и почти 500 лайков.

WhatsApp - это самый популярный мессенджер в мире, который принадлежит корпорации Марка Цукерберга Meta. На конец 2023 года ежемесячная база активных пользователей сервиса насчитывала свыше 2,7 млрд человек.

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