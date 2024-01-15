Square Enix опубликовала короткий ролик Final Fantasy 7: Rebirth - ВИДЕО
Одной из ключевых особенностей Final Fabtasy 7: Rebirth станет впечатляющий открытый мир, в котором будут разворачиваться события игры.
Разработчики обращают внимание на важность каждого элемента игры перед ее релизом, а теперь решили опубликовать короткий ролик с демонстрацией игрового мира, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
В ролике нам продемонстрировали маленький фрагмент карты мира, которая выглядит просто чрезвычайно разветвленно и о том, какой ее настоящий полный размер, приходится только догадываться. В то же время видео также демонстрирует скорость путешествия в Final Fantasy 7 Rebirth, позволяя игрокам легко перемещаться между городами и конюшнями Чокобо (Chocobo) всего за несколько секунд.
Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна на PlayStation 5.
Релиз игры запланирован на 29-е февраля.
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