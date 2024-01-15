Человекоподобные роботы скоро станут реальностью

Норвежская компания 1X, специализирующаяся на создании гуманоидных роботов, объявила о привлечении $100 млн в рамках раунда финансирования Серии B.

Основным инвестором выступил венчурный фонд EQT Ventures, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Привлеченные средства планируется направить на доработку робота-гуманоида NEO, призванного решать проблему нехватки рабочей силы за счет навигации и выполнения задач в среде, изначально предназначенной для людей.

Ранее в разработки 1X инвестировали Tiger Global и OpenAI, однако их имена отсутствуют в текущем раунде. При этом общий объем привлеченных компанией инвестиций достиг $125 млн.

По словам генерального директора 1X Бернта Айвинда Бёрнича (Bernt Øivind Børnich), часть новых средств планируется направить на вознаграждение команды разработчиков, чей вклад сыграл ключевую роль в текущих успехах компании.

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