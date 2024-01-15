Швеция начала строить подводные лодки для защиты от России

Швеция начала строительство первых за два десятилетия подводных лодок. Как сообщает издание Politico, Стокгольм таким образом пытается усилить защиту от России в Балтийском море, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"66-метровые дизель-электрические подводные лодки, которые будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и названы Blekinge и Skåne, предназначены для патрулирования восточных рубежей НАТО в Балтийском море, а также для отслеживания и противодействия поступкам Москвы на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой", - сказано в материале.

Уточняется, что обе подлодки принадлежат к типу А26. Согласно предварительным планам, они должны были поступить на вооружение в 2018 и 2019 годах, однако долгое время оставались лишь набором чертежей. Politico уточняет, что лодки станут усилением флота НАТО в случае вступления Швеции в альянс, а также сократят отставание скандинавского флота от аналогичных формирований передовых стран Европы.

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