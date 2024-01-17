https://news.day.az/hitech/1629780.html SpaceX испытает систему развертывания Starlink V2
SpaceX испытает систему развертывания Starlink V2
В ходе летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship будет протестирована система развертывания полногабаритных спутников Starlink V2, заявил гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам инженера, в компании надеются запустить Starlink V2 на Starship к концу текущего года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре