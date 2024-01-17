SpaceX испытает систему развертывания Starlink V2

В ходе летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship будет протестирована система развертывания полногабаритных спутников Starlink V2, заявил гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инженера, в компании надеются запустить Starlink V2 на Starship к концу текущего года.

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