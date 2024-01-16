2024 год полон сюрпризов и вопросов от Samsung

Благодаря своим технологическим инновациям, Samsung начал вдыхать новую жизнь в рынок уже на пороге 2024-го года. Скорее всего, ответ на глобальные вызовы был заготовлен в недрах техногиганта уже давно.

Сигнализируя о "наступлении ИИ" в онлайн и наружной коммуникации, Samsung, похоже, готовится вывести концепцию смартфона на новый уровень. Если это произойдет, то с легкой руки Samsung, устройство, названное сначала телефоном и эволюционировавшее в смартфон, заложит фундамент новой эпохи, нового понимания, нового подхода.

Какие же преимущества может придать искусственный интеллект (AI - искусственный интеллект, англ.) новому флагману? Возможно, оно соберет под одной крышей группу операций, требующих анализа. Или же откроет пользователям новые горизонты с расширенными возможностями анализа. А может и быть, что эти новые технические возможности приведут к изменениям на цифровом рынке.

Еще один элемент, привлекающий внимание в недавно запущенном видеоролике, - это окружность, вырисовывающаяся в конце. Интересно, это связано с ИИ или же это просто намек на новую камеру?

Надо полагать, круг, напоминающий линзу, не был бы прорисован без привязки к камере. Хотя не следует забывать, что Samsung не раз удивлял мобильный рынок качеством камеры и в предыдущих флагманах. Однако в первичной коммуникации тех устройств искусственный интеллект не упоминался. В то время как здесь окружность, напоминающая объектив камеры, прорисовывается вокруг фразы "ИИ приближается". Как бы невероятно это ни звучало, единственная мысль, которая приходит на ум, - это обогащение камеры возможностями искусственного интеллекта. Если так, то какие же горизонты откроет перед пользователем подобная камера? Как отреагируют любители и профессионалы? В любом случае такой техногигант, как Samsung, будет готов к этому.

Разумеется, все написанное является предположением. Более точную и подробную информацию Samsung огласит в своей официальной презентации. К тому же 17-е января уже не за горами.

Galaxy Unpacked 17 января в 22:00 на нашем официальном YouTube канале.