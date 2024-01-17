Apple в 2023 году впервые стала лидером по продажам смартфонов

Apple Inc. впервые стала крупнейшим производителем смартфонов по продажам в количественном выражении с долей рынка 20,1%. Samsung утратила лидерство впервые с 2010 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC).

"Во втором полугодии наблюдался активный рост продаж бюджетных устройств на платформе Android, включая Transsion и Xiaomi, за счет популярности на развивающихся рынках, однако главным победителем явно стала Apple, - отметила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Компания не только единственная из тройки лидеров зафиксировала положительную динамику по итогам года, но и впервые поднялась на первую строчку".

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 13,6%, китайская Xiaomi - на 4,7%, OPPO - на 9,9%. Между тем сравнительно новый игрок на рынке смартфонов, китайская Transsion, нарастила продажи на 30,8% и поднялась на пятую строчку по итогам года с долей рынка 8,1%.

Поставки смартфонов в мире в 2023 году сократились на 3,2% до 1,17 млрд штук, говорится в отчете IDC.

В четвертом квартале продажи смартфонов в мире выросли на 8,5% относительно того же периода предыдущего года - до 326,1 млн штук, при ожидавшемся повышении на 7,3%.

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