Билл Гейтс назвал искусственный интеллект полезным для программистов

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) вроде ChatGPT повышает производительность некоторых специалистов, но для его полномасштабного внедрения требуется обширная проработка нормативно-правовой базы. Об этом сообщает издание BNN, ссылаясь на слова филантропа и основателя Microsoft Билла Гейтса, которые он произнес на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передает Day.Az.

По словам Гейтса, появление генеративного ИИ привело к значительному повышению производительности людей в некоторых сферах. Например, программисты отмечают повышение эффективности до 50% - ИИ отлично справляется с решением рутинных задач по написанию кода. Гейтс также подчеркнул потенциальную зависимость от взаимодействия с ИИ, призвав к тщательному рассмотрению вопросов, связанных с использованием технологии в рабочих процессах.

Еще миллиардер подчеркнул, что ИИ придется пройти долгий путь интеграции с точки зрения правовых аспектов. По его словам, проработка нормативно-правовой базы в контексте ИИ будет не менее сложной, чем в случае с социальными сетями.

Гейтс также прокомментировал опасения людей, связанные с вмешательством созданного ИИ контента в предвыборную кампанию США в 2024 году. По его словам, такое возможно, но, скорее всего, данное влияние ИИ на процесс окажется незначительным.

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