Новый вирус обошел защиту Windows

Специалисты компании Trend Micro рассказали о вирусе Phemedrone Stealer, который атаковал пользователей ПК. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает TechRadar.

По словам экспертов, вирус использует уязвимости во встроенной защите операционной системы от Microsoft. Программа обходит алгоритмы Windows Defender SmartScreen и связанные с ним запросы. Чтобы запустить атаку на пользователей, хакеры создают отдельный сайт в интернете и взаимодействуют с вирусной программой через него.

В материале говорится, что Phemedrone Stealer может искать конфиденциальную информацию, сохраненную в веб-браузерах, мессенджерах Telegram и Discord и других источниках. Он также может делать снимки экрана и собирать информацию об устройствах, подключенных к компьютеру.

В корпорации Microsoft знают о проблеме. Более того, в ноябре специалисты фирмы выпустили исправляющее обновление. Однако патч безопасности мог не дойти до многих пользователей ПК.

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