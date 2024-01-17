Распаковку новыйх Samsung Galaxy S24 показали за несколько часов до презентации

За несколько часов до презентации смартфонов линейки Samsung Galaxy S24 известный инсайдер опубликовал новый видеоролик с распаковкой новинок.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, Если в прошлый раз нам показывали только Samsung Galaxy S24 Ultra в трёх доступных цветах, то теперь в ролике показаны также стандартный Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24+.

Ранее появилась информация о том, что Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra будут обновляться до 2031 года. Кроме того, немецкий ресурс WinFuture опубликовал подробные характеристики смартфонов линейки Samsung Galaxy S24.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 с вырезом Dynamic Island и о разных 200-мегапиксельных датчиках изображения.