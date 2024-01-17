Бренд смартфонов Nokia скоро исчезнет

С 1 февраля 2024 года с официального сайта Nokia исчезнет раздел со смартфонами, на котором сейчас представлены устройства компании HMD Global под брендом Nokia. С 2026 года HMD Global и вовсе перестанет продавать смартфоны от имени Nokia.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание ITHome.

Формально раздел со смартфонами на сайте Nokia уже закрылся. Однако он все еще доступен по прямой ссылке nokia.com/phones. С 1 февраля закроется и он. В HMD Global заявили, что это изменение является частью "плана по трансформации бренда".

В ITHome также обратили внимание, что HMD Global без каких-либо анонсов запустила сайт hmd.com. В компании пояснили, что на нем в скором времени появятся страницы смартфонов Nokia, а также фирменных устройств и устройств партнеров HMD Global. Выпускать и продавать новые девайсы под брендом Nokia вендор прекратит после 2025 года.

HMD Global - это финская компания, основанная в 2015 году. В 2016-м предприятие выкупило у Nokia бизнес мобильных телефонов и продолжило разрабатывать и продавать их под культовым брендом.

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