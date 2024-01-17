Названы отрасли, работников которых заменит ИИ в 2024 году

Четверть руководителей компаний по всему миру считают, что внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году привет к сокращению численности сотрудников предприятий минимум на 5%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные опроса международной консалтинговой корпорации PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованные на официальном сайте организации.

Исследование PwC было приурочено к ежегодному Всемирному экономическому форуму, который проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. В нем участвовали 4702 руководителя предприятий из 105 стран.

Согласно опросу топ-менеджеров, в первую очередь сокращения из-за ИИ затронут такие отрасли как медиа и развлечения, банковское дело, страхование и логистика. В то же время сотрудники инженерных и строительных фирм наряду с технологическими компаниями будут заменены автоматизацией с наименьшей вероятностью.

Треть (32%) респондентов сообщили, что внедрили инструменты на основе ИИ в свой бизнес в 2023 году. Около 58% рассчитывают, что нейросети улучшат качество их продуктов или услуг в течение этого года. По мнению 69%, их сотрудникам придется освоить новые навыки в связи с использованием ИИ.

Около 46% опрошенных заявили, что использование генеративного ИИ повысит прибыльность компаний в ближайшие 12 месяцев. Однако 47% респондентов считают, что технология даст лишь незначительные изменения или не окажет эффекта вовсе.

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