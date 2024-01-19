В Microsoft подсадят пользователей на ИИ

В корпорации Microsoft намерены сделать сервис Copilot одним из ключевых особенностей Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа изучили актуальную сборку 23615, доступную для тестировщиков, и нашли в ней расширенные настройки Copilot - виртуального помощника, основанного на искусственном интеллекте (ИИ). В числе прочего авторы обнаружили, что Copilot будет включаться при запуске Windows и ПК.

Специалисты предположили, что таким образом Microsoft намерена "подсадить" пользователей на свой сервис. В материале говорится, что инженеры компании будут постепенно добавлять в ОС связанные с искусственным интеллектом функции.

В настоящий момент компания тестируют новую опцию. Пользователи бета-версии Windows могут отключить запуск Copilot по умолчанию, перейдя в раздел "Персонализация", который находится в настройках операционной системы. Также авторы заметили, что Copilot запускается по умолчанию в том случае, если к компьютеру с Windows подключено больше одного монитора.

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