Samsung представила флагманы Galaxy S24

Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24. Запись трансляции презентации доступна на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В новую серию флагманов вошли три модели - Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Ключевым отличием представленных девайсов от старых является встроенная поддержка искусственного интеллекта (ИИ). Виртуальный помощник Galaxy AI позволит переводить голос и текст во время разговора по телефону, сортировать SMS и предлагать ответы на них, создавать автоматические заметки. Также ИИ будет использоваться при съемке фото и видео.

Базовый Samsung Galaxy S24 получил 6,2-дюймовый экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с поддержкой частоты 120 герц и максимальной яркостью 2600 нит. Смартфон имеет чип Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 - в зависимости от региона продаж. Гаджет оснащен минимум 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Девайс вышел с камерой, которая получила объективы разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей. Аппарат имеет батарею емкостью 4000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой на 25 ватт.

Galaxy S24+ отличается от базовой модели лишь увеличенным до 6,7 дюйма экраном, 12 гигабайт оперативной памяти в старте, батареей емкостью 4900 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 45 ватт.

Старшая модель Galaxy S24 Ultra получила 6,8-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Gen 3, от 12 гигабайт оперативной памяти, камеру с объективами разрешением 200, 50, 12 и 10 мегапкиселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 45 ватт. Девайс вышел с титановым корпусом. Все смартфоны получили Android 14 с оболочкой One UI 6.1 и до 7 лет поддержки обновлениями.

Базовая версия Galaxy S24 составит 800 долларов, Galaxy S24+ - 1000 долларов. Samsung Galaxy S24 Ultra будет доступен от 1300 долларов.

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