Samsung выпустит смарт-кольцо Galaxy Ring для мониторинга здоровья

Глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро заявил, что компания планирует выпустить новое устройство - смарт-кольцо Galaxy Ring. При разработке гаджета упор делался на мониторинге здоровья пользователей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Galaxy Watch обладает определенными преимуществами, но некоторым потребителям неудобно постоянно носить часы, <...> вот почему нужен форм-фактор кольца", - приводит его слова агентство Yonhap. Galaxy Ring "больше подходит для длительного ношения, чем формат часов, и имеет лучшие показатели автономной работы аккумулятора". Устройство "ориентировано на сбор только медицинских показателей 24 часа в сутки 365 дней в году". Вывод гаджета на рынок ожидается уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Samsung представил линейку смартфонов Galaxy S24 с искусственным интеллектом.

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