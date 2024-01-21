В Японии определились с количеством закупаемых в США ракет
В период с 2025 по 2027 годы США экспортируют в Японию 400 ракет Tomahawk. Об этом со ссылкой на данные японского оборонного ведомства сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В публикации уточняется, что поставки будут разделены на две части. Япония получит 200 ракет новейшей модификации Block V и 200 более старой Block IV.
Стоимость контракта оценивается в 254 млрд иен ($1,7 млрд), в него войдут затраты на сами ракеты и необходимое дополнительное оборудование.
16 декабря стало известно, что в Японии приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Из документа следует, что Япония продолжит придерживаться направленной на обеспечение самообороны политики и не намерена становиться "военной сверхдержавой".
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