Samsung скопировала у Apple очень критикуемую функцию

Компания Samsung решила скопировать спорный подход Apple к функции Always-on Display.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, оказалось, что как минимум у флагманского Galaxy S24 Ultra по умолчанию стоит такой вариант этой функции, который копирует подход Apple. То есть в неактивном состоянии смартфон отображает обои рабочего стола с приглушённой яркость и поверх них дополнительные элементы.

Когда Apple наконец-то представила Always-on Display, вероятно, позже всех на рынке, она сделала это по-своему. Однако такой режим очень активно критиковали, и в итоге Apple добавила классический режим. Samsung же, у которой очень давно есть отличный AOD, тоже решила поэкспериментировать, только вариант скопировала у Apple.

Благо, настройки в One UI 6.1 сразу позволяют выбрать классический вариант с чёрным экраном, но вот по умолчанию стоит как раз новая версия.

Правда, у варианта Samsung, в отличие от Apple, есть одна любопытная особенность. Если смартфон понимает, что на изображении имеется человек или домашнее животное, устройство может обрезать этот объект для более лаконичного отображения в режиме AOD.

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