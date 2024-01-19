Представлен первый Note от Realme

Realme представила свой первый смартфон линейки Note - модель называется Realme Note 50. Смартфон получил экран IPS с диагональю 6,74 дюйма, разрешением HD+ (1600 х 720 пикселей), кадровой частотой 90 Гц.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, толщина устройства составила 7,99 мм, масса - 186 граммов.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Unisoc T612, объемы ОЗУ и флеш-памяти - 4 и 64 ГБ. Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, слот для карт microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, два слота для карт SIM, порт USB-C. В качестве ОС выступила Android 13 Go. Есть защита от пыли и воды - в соответствии со степенью IP54. Разрешение фронтальной камеры - 5 Мп, основной - 13 Мп. Оценена новинка в 65 долларов.