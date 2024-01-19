В смартфонах Samsung Galaxy S24 обнаружили платные функции

Представленный на смартфонах Samsung помощник с искусственным интеллектом (ИИ) Galaxy AI оказался платным. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Упоминание об этом обнаружили в пользовательском соглашении. В материалах корейской компании говорится, что Galaxy AI будет доступен бесплатно до конца 2025 года, а затем производитель будет брать деньги за сервис. "К функциям ИИ, предоставляемым третьими лицами, могут применяться другие условия", - также отмечается в договоре.

Пока неизвестно, сколько будет стоить платная подписка на Galaxy AI. При этом авторы заметили, что почти все опции ИИ, кроме перевода языков, работают через серверы компании. То есть Samsung сможет удаленно отключить их для ряда пользователей.

По словам специалистов, в будущем Samsung может и передумать. Авторы напомнили, что в свое время Google запустила платную функцию определения сна на смарт-дисплеях Nest Hub, но спустя время не стала брать деньги за услугу.

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