Экипаж миссии AX-3 достиг Международной космической станции

Экипаж миссии AX-3 в составе первого астронавта Турции Альпера Гезеравджы и трех его коллег достиг Международной космической станции.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщает Axiom Space.

Согласно информации, экипаж миссии AХ-3 встретят астронавты 70-й экспедиции, находящиеся на МКС с 27 сентября 2023 года.

Отметим, что 19 января первый космонавт Турции Альпер Гезеравджы был отправлен на Международную космическую станцию в рамках миссии AХ-3 в 00:49 по турецкому времени.

Он проведет на МКС 14 дней и проведет 13 различных научных экспериментов.

Первый турецкий астронавт Гезеравджы примет участие в миссии вместе с испанскими, итальянскими и шведскими астронавтами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!