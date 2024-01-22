Китай резко нарастил закупку оборудования для производства чипов

В 2023 году Китай увеличил импорт оборудования для производства чипов на 14% - до почти $40 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это второй по величине показатель за последние восемь лет. Рост произошел на фоне снижения общего импорта КНР на 5,5%. Издание связывает это со стремлением Китая добиться самодостаточности в производстве полупроводников, несмотря на введенные ограничения США.

Китайские чипмейкеры активно вкладываются в новые фабрики, чтобы обойти экспортный контроль со стороны Вашингтона и его союзников. Из-за санкций китайским фирмам сложнее получить передовое оборудование.

"В декабре импорт литографического оборудования из Нидерландов подскочил почти на 1000% по сравнению с годом ранее и составил $1,1 млрд, поскольку компании бросились покупать его в преддверии начала голландских ограничений в этом месяце", - пишет издание.

Агентство напомнило, что в начале января 2024 года нидерландский производитель оборудования для производства микрочипов ASML Holding отменил отправку своих самых современных станков по просьбе США.

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