Apple Watch лишат еще одной функции

Компания Apple может убрать из будущих умных часов запланированную функцию. Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на отчет инсайдера Марка Гурмана, который выяснил, что публичный патентный спор Apple с фирмой Masimo может иметь глубокие последствия для IT-гиганта. Гурман считает, что будущие Apple Watch лишат функции мониторинга апноэ во сне.

По информации аналитика, данная опция в том числе базируется на функции определения уровня крови в кислороде. Однако Apple не может использовать пульсоксиметр в своих часах, так как ее обвиняют в нарушении соответствующего патента.

Авторы TechRadar отметили, что данная функция была запланирована в Apple Watch X - юбилейных смарт-часах бренда, выпуск которых должен состояться осенью 2024 года. Есть вероятность, что компания найдет выход из ситуации, однако у Apple осталось слишком мало времени до релиза устройства. "Это не было бы проблемой, если бы Apple смогла быстро разрешить патентный спор с Masimo. Но на данный момент это маловероятно", - заключили журналисты.

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