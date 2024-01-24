В США начали производство самолета шестого поколения

Компания Northrop Grumman начала первоначальный этап производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который считается первым самолетом шестого поколения. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению Уильяма Лапланте.

"Производство бомбардировщика-невидимки B-21 Raider продвигается вперед. Прошлой осенью, основываясь на результатах наземных и летных испытаний и зрелых планах команды по производству, я дал добро на начало производства B-21 низкими темпами", - сказал Лапланте.

Он отметил, что одним из ключевых атрибутов программы B-21 была организация масштабного производства. По словам замминистра, возможности самолета не имеют значения, если его не передают военным в больших количествах.

В Northrop Grumman рассказали, что контракт на производство B-21 получили после начала летных испытаний. "Наш серийный испытательный самолет показал готовность к производству, выполнив все требования к летно-техническим характеристикам", - сообщили в компании.

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