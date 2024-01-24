Глобальная компания Ookla по анализу широкополосных и мобильных сетей опубликовала отчет за декабрь. Согласно отчету, скорость широкополосного интернета в Азербайджане за 2023 год превысила в среднем 35,25 Мбит/с. Это на 30% больше по сравнению с 2022 годом. В декабре 2022 года скорость широкополосного интернета в Азербайджане составила 27,15 Мбит/с.

Отметим, что в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан", реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, медные кабели и прежние опоры различной емкости выводятся из эксплуатации и заменяются волоконно-оптическими кабелями, соответствующими современным стандартам, и новыми опорами. Основной целью является построение широкополосной сети, охватывающей большинство регионов страны, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов на основе модели государственно-частного партнерства.

В 2017-2020 годах доступ к широкополосному интернету имели 227 тысяч, а в 2021-2023 годах - 1 миллион 689 тысяч домохозяйств и субъектов бизнеса, что в 7,4 раза больше, чем за предыдущие 4 года. В рамках проекта в 2023 году более 1,1 миллиона домохозяйств и субъектов бизнеса в Азербайджане получили доступ к широкополосному интернету.

Всего около 2 миллионов домохозяйств и субъектов бизнеса имеют доступ к широкополосному интернету. Таким образом, 66% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране охвачены широкополосным интернетом.

Отметим, что работы по данному проекту планируется завершить к концу 2024 года.