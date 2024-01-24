Эксперт Всемирного экономического форума рассказал об опасности стремительного развития ИИ

Он развивается быстрее, чем я ожидал. В 2016 году я не думал, что мы так быстро достигнем точки, в которой мы оказались в 2023 году. Мир не готов к этому. У ИИ огромный положительный потенциал и нет никаких шансов просто запретить или остановить все разработки в этой области.

Как передает Day.Az, об этом рассказал советник Шваба, эксперт Всемирного экономического форума Юваль Харари, говоря об опасности стремительного развития искусственного интеллекта.

"Я склонен много говорить об опасностях и рисках, потому что есть достаточно предпринимателей и инвесторов, которые говорят о позитивных сторонах. Моя работа - думать об опасностях и рисках. Не думаю, что человечество не сможет приспособиться к новой реальности, но это требует времени, которого у нас нет", - отмечает Харари.

По его словам, в 19 веке произошла промышленная революция и тогда тоже были опасения, что новые фабрики, паровые двигатели и электричество уничтожат человечество или разрушат нашу психику или что-то в этом роде, но все кончилось хорошо.

"Когда я слышу такие сравнения, меня, как историка, беспокоят две вещи: во-первых, люди недооценивают ИИ. Искусственный интеллект не имеет ничего общего с печатью. И это не промышленная революция, тут совсем другой масштаб.

Между ИИ и печатным станком, паровым двигателем, радио или любым другим изобретением есть фундаментальная разница. Это первая технология в истории, которая может принимать решения сама по себе и генерировать новые идеи. Печатный станок или радиоприемник не могли писать новую музыку или решить, что печатать и транслировать, это всегда делали люди. Печатный станок и радио лишь наделили человечество новыми полномочиями и возможностями. ИИ другой, он может отобрать у нас власть, он может решить - и уже решает - что транслировать в социальных сетях. Его алгоритмы решают, что продвигать и в целом чаще часть контента создает ИИ

Он может сочинять совершенно новую музыку, новые политические манифесты, священные книги - да что угодно! Так что справиться с ним гораздо сложнее. Это "независимый агент", радио или печатный станок такими не были", - подчеркивает эксперт.