Apple выпустила обновление для гаджета, который еще не продается

Apple выпустила обновление операционной системы VisionOS для гарнитуры расширенной реальности Vision Pro до выхода самого устройства. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на VisionOS-разработчика Николаса Альвареса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая прошивка получила код 1.0.1. По словам Альвареса, это первое обновление программного обеспечения для Vision Pro. Разработчик считает, что Apple, скорее всего, представит более крупное обновление в виде VisionOS 2.0 с новыми функциями на WWDC в июне 2024 года.

Чем именно отличается VisionOS 1.0.1 от VisionOS 1.0., не сообщается. Однако известно, что версия VisionOS 1.0.1 станет доступна для загрузки всем пользователям Vision Pro сразу после активации устройства.

Vision Pro - это гарнитура смешанной реальности Apple, представленная в 2023 году. Предварительные заказы на устройство открылись 19 января 2024 года, а розничная продажа стартует 2 февраля. Поставки гарнитур покупателям ожидаются в середине марта 2024 года.

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