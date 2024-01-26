В PlayStation появилась защита от читеров

Компания Sony заблокировала использование сторонних геймпадов и прочих девайсов на приставках PlayStation 5 (PS5).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

На новые ограничения обратили внимание создатели контроллера Cronus Zen. По словам журналистов, девайс часто используют читеры - геймеры, которые добиваются преимущества в играх нечестным способом. Выяснилось, что после установки обновления 24.01-08.60.00 для PS5 контроллер Cronus Zen перестал подключаться к консоли Sony.

Авторы медиа предположили, что на PS5 появилась защита от читеров и неофициальных аксессуаров. Cronus Zen и другие подобные устройства позволяют получать преимущества в шутерах: снижать отдачу от оружия или улучшать функцию автоприцеливания. Журналисты The Verge обратились к Sony с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получили ответа.

В материале говорится, что крупные студии - Activision Blizzard, Ubisoft, Bungie, Epic Games - также начали преследовать и наказывать игроков, использующих стороннее ПО. Кроме того, в октябре 2023 года Microsoft ввела полный запрет на использование сторонних контроллеров вместе с приставкой Xbox.

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