Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

Специалисты корпорации Microsoft запланировали выпуск упрощенной версии модели искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Information.

По информации источников, в компании намерены создать упрощенную модель ИИ - так называемую меньшую языковую модель (SLM). Она окажется проще и дешевле, чем большие языковые модели (LLM) - например, от OpenAI, на основе которой создан чат-бот ChatGPT.

Специалисты предположили, что на основе модели можно будет запустить новых чат-ботов. В материале говорится, что такие модели гораздо дешевле, чем SLM, и имеют меньшие потребности в оборудовании, но фактически мало чем отличаются от более дорогих аналогов. Журналисты заявили, что это позволит сделать инструменты ИИ доступнее для пользователей Microsoft.

Для работы на SLM корпорация сформировала команду специалистов GenAI. Проект возглавил вице-президент Microsoft Миша Биленко.

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