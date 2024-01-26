Раскрыты сроки появления ИИ на iPhone

Компания Apple добавит искусственный интеллект (ИИ) на iPhone в середине 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По словам опрошенных экспертов, корпорация массово скупает стартапы и компании, занимающиеся изучением ИИ. С 2017 года Apple приобрела 21 фирму, так или иначе связанную с разработкой технологий и инструментов искусственного интеллекта. "Идет гонка вооружений в области ИИ, и Apple не собирается наблюдать за ней со стороны", - заявил аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз.

Специалисты Morgan Stanley полагают, что ИИ будет интегрирован непосредственно в iPhone, и раскрыли сроки появления технологии. Первые подобные функции представят на конференции WWDC летом, на которой покажут iOS 18. По словам исполнительного директора корпоративной группы AI Pryon Игоря Яблокова, Apple не спешит представлять свои наработки в области ИИ, как это, например, уже сделала Samsung: "Они ждут, когда смогут предложить одно из лучших представлений этой технологии".

По словам аналитика консалтинговой фирмы по полупроводникам SemiAnalysis Дилана Пателя, процессоры Apple в том числе ориентированы на работу с ИИ. Поэтому технологии искусственного интеллекта можно будет добавить и на старые устройства бренда.

В конце 2023 года специалисты компании Apple описали новый способ работы инструментов генеративного искусственного интеллекта на смартфонах. Их метод предполагает обработку данных с помощью постоянной, а не оперативной памяти устройства.

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