Раскрыты характеристики камеры нового фотофлагмана Xiaomi

Инсайдер, выступающий в X (Twitter) под ником ZionAnvin, опубликовал деталь от камеры будущего флагмана Xiaomi 14 Ultra, а также раскрыл некоторые ее характеристики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на утечку обратило внимание издание GizmoChina.

Телефон премиум-класса получит круглый модуль камеры. Он будет оснащен асферической линзой VARIO-SUMMILUX 1:1,63-2,5/12-120 (ASPH). Кроме того выяснилось, что матрицей для основной камеры послужит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-900 с переменной диафрагмой (f/1,63-f/2,5).

По данным ZionAnvin, этот датчик будет работать в паре с перископическим телеобъективом с фокусным расстоянием 120 мм.

Деталью, фото которой опубликовал инсайдер, стала металлическая крышка для блока камер с вырезами для четырех датчиков и светодиодной вспышки. Характеристики двух оставшихся камер ZionAnvin не назвал.

Судя по тому, что известно о Xiaomi 14 Ultra по ранним слухам, новинка будет анонсирована в середине 2024 года. С индексом Ultra компания Xiaomi традиционно выпускает камерофоны, которые ежегодно получают похвалу от обзорщиков.

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