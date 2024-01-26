Apple первой внедрит в свои продукты новые инновационные процессоры

Apple станет первой компанией, которая получит чипы, построенные по будущему 2-нм техпроцессу TSMC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый отчет тайваньских аналитиков из DigiTimes. Ожидается, что TSMC начнет производить 2-нм чипы, начиная со второй половины 2025 года.

Уменьшение размера технологического процесса влечет уменьшение транзисторов, которые отливаются в кремнии. Чем меньше транзистор, тем больше их можно расположить на площади чипа. Подобная тенденция приводит к тому, что чипы, выполненные по более меньшему техпроцессу, обладают большей мощностью, но при этом имеют меньшим энергопотреблением.

В 2023 году Apple внедрила 3-нанометровые чипы для своих iPhone и Mac. Переход от 5-нм технологии к технологии 3-нм привел к увеличению скорости графического процессора на 20% и скорости вычислительного процессора на 10%.

TSMC строит два новых завода для производства 2-нм чипов и работает над получения разрешения на строительство третьего. TSMC обычно строит новые заводы, когда ей необходимо увеличить производственные мощности для выполнения больших заказов.

Вскоре после начала производства 2-нм чипов, TSMC начинает готовится к запуску производства чипов с топологией 1,4-нм. По слухам, компания уже приступила к разработке последних. Ожидается, что они увидят свет не раньше 2027 года.

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