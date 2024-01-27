Samsung изобрела смартфон с выдвижным дисплеем

Инженеры компании Samsung представили, как может выглядеть смартфон, дисплей которого выдвигается в разные стороны. Об этом сообщает издание The TechOutlook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обнаружили патент корейской корпорации в сети. Судя по изображениям, предложенный Samsung телефон имеет квадратный корпус и выдвижной экран. Дисплей можно расширять в разные стороны - в зависимости от необходимости.

В описании изобретения говорится, что механизм выдвижного дисплея состоит из гибкой части и шарнира. Последний сконструирован таким образом, что позволяет вытягивать гибкую панель в любую сторону и компенсирует пружинный эффект.

В том числе в документе указано, что подобная конструкция позволит придать прочность гибкому экрану и избавиться от складок. По словам журналистов, Samsung, которая является лидером на рынке складных смартфонов, может использовать новые технологии при проектировании будущих устройств.

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