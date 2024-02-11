Samsung готовит к релизу дешевый смартфон с мощным процессором

Весной 2024 года, вскоре после релиза флагманской серии смартфонов Galaxy S24, Samsung, скорее всего, представит улучшенную версию недорогой модели Galaxy A55 c новым процессором. Об этом сообщает издание Sammobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Samsung Galaxy A55 получит процессор Exynos 1480, первые результаты тестирования которого уже появились в бенчмарке Geekbench. Судя по ним, новый чип окажется значительно производительнее Exynos 1380, который установлен в Galaxy A54.

В одноядерном режиме тестирования Exynos 1480 набрал 1180 баллов, а в многоядерном - 3536 баллов. Для сравнения: результаты Exynos 1380 - 1108 и 2797 баллов в одноядерном и многоядерном режимах тестирования соответственно.

Exynos 1480 имеет четыре высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,75 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с тактовой частотой 2,05 ГГц. Он оснащен графическим процессором Xclipse 530 на базе RDNA 2, который намного мощнее, чем графические ядра Mali, используемые в предыдущих моделях чипов Exynos.

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