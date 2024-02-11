iPhone 17 Pro получит лучшую камеру в истории Apple

Apple оборудует телефотокамеру iPhone 17 Pro тетрапризмой с 10-кратным оптическим увеличением изображения. Об этом сообщает издание Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом IT-гигант из Купертино сменит поставщика оптики для камеры iPhone. Если для iPhone 15 Pro Max линзы производила компания LG Innotek, то для iPhone 17 Pro поставщиком выступит некая китайская фирма. По слухам, ею станет ICT, дочерняя компании Luxshare.

По каким причинам Apple исключила из числа партнеров LG Innotek, не сообщается. Wccftech предполагает, что это могло случиться из-за нежелания южнокорейской фирмы уступать Apple в цене или из-за проблем с качеством у компонентов LG.

В новом инсайде не уточняется, когда Apple намерена представить камеру с 10-кратным зумом. Однако в Wccftech сомневаются, что это случится вместе с выходом iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Оба флагмана 2024 года, по слухам, получат модернизированную тетрапризму из iPhone 15 Pro Max с пятикратным увеличением.

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