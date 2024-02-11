Новые часы Apple получат большой экран

Apple Watch следующего поколения получат увеличенный экран типа Micro LED. Об этом в новом отчете аналитической фирмы TrendForce заявил старший вице-президент компании по исследованиям Эрик Чиу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сообщил, что в панели Apple Watch 2026 года будут использоваться светодиоды нового типа - Micro LED. Также, по его прогнозам, размер матрицы окажется больше, чем у нынешних Apple Watch Ultra, примерно на 10%. То есть диагональ новых часов составит около 2,12 дюйма.

У Apple будет два ключевых поставщика экранов Micro LED: немецкий светодиодный гигант ams OSRAM и LG Display. Ams OSRAM займется производством микро-светодиодных чипов размером менее 10x10 мкм. В свою очередь LG Display будет отвечать за выпуск дополнительных компонентов для экранов.

По словам Чиу, переход на Micro LED существенно сократит расходы Apple на дисплеи для часов. Ожидается, что в 2026 году одна матрица будет обходиться компании примерно в $120, что в 2,5-3 раза дешевле текущей стоимости OLED панели.

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