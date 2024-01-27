Китайская LandSpace запустит многоразовые ракеты в 2025 году

Китайская компания LandSpace планирует в 2025 году запустить многоразовые ракеты-носители и нарушить монополию американской SpaceX в этой сфере. Об этом сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что основанная Илоном Маском SpaceX остается единственным коммерческим оператором многоразовых носителей, но "китайская LandSpace, осуществившая свой первый успешный запуск спутника в декабре, заявляет, что запустит многоразовую ракету в 2025 году".

Летом 2023 года разработанная LandSpace ракета Zhuque-2 стала первым в мире носителем, работающим на топливной паре из метана и жидкого кислорода, который успешно вышел на запланированную орбиту. Китайская компания опередила SpaceX, которая планирует использовать метан в многоразовом корабле Starship.

В публикации подчеркивают, что топливо на основе метана привлекает внимание, поскольку существует потенциальная возможность производить его на Марсе из находящихся там материалов. Это повысит шансы на возвращение с этой планеты.

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