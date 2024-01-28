Искусственный интеллект пропагандирует детям нереальную красоту

"Родители обеспокоены тем, что инфлюенсеры, созданные искусственным интеллектом, пропагандируют детям нереалистичные стандарты красоты": Обратная сторона прогресса - созданные искусственным интеллектом "блогеры с идеальными телами" внушают людям неуверенность в себе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телегам.

"Тысячи родителей направили петицию гендиректору TikTok Шоу Цзы Чу, призывая его ввести четкую маркировку созданных при помощи нейросетей инфлюенсеров, чтобы защитить детей от попыток соответствовать нереалистичным стандартам красоты: по их словам, технологии достигли того уровня, когда отличить реальный контент от результатов работы нейросетей практически невозможно.

Взрослых тревожит, что созданные ИИ блогеры могут повлиять на восприятие подростками своих тел и спровоцировать дисморфию - психическое расстройство, выражающееся в чрезмерно критичном отношении к собственному телу.

"Не уверена, что среднестатистический ребенок знает, что созданный ИИ инфлюенсер - продукт целой индустрии, - сказала глава выступающей за маркировку созданного ИИ контента кампании "РодителиВместе" Шелби НоксНокс. - Поскольку компании зарабатывают в TikTok на таких инфлюенсерах, это способствует формированию опасной культуры, и мы считаем, что TikTok обязан четко обозначать такие учетные записи и эти видео"

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