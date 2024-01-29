Смартфоны Tecno зазвучат по-новому

Tecno начала сотрудничать с Dolby Laboratories, обещая пользователям своих смартфонов доступ к технологии Dolby Atmos, которая делает звучание объемным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Dolby Atmos появится в новых смартфонах серии Pova 6, которые будут представлены уже в феврале на Mobile World Congress 2024 в Барселоне.

"Мы в Tecno постоянно ищем способы улучшить пользовательский опыт и усовершенствовать наши устройства, - прокомментировал Джек Гуо, генеральный директор Tecno. - Мы рады началу нашего сотрудничества с Dolby, благодаря которому обладатели устройств Tecno смогут испытать новый уровень аудиовизуального погружения".

"Мы счастливы работать с Tecno, - добавил Хавьер Фонсильяс, вице-президент по вопросам коммерческого партнерства Dolby Laboratories. - Dolby Atmos гарантирует качественное и объемное звучание, которое отличается повышенной детализацией и многомерной глубиной. Его по достоинству оценят пользователи смартфонов Tecno".

Dolby Atmos обеспечивает качественный звук при просмотре фильмов и видеороликов, во время прослушивания музыки и игры. Кроме того, технология также значительно улучшает качество голоса, сводя к минимуму искажения.

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