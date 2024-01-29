Появились подробности о новой игре в серии Metro

В рамках следующей презентации игр State of Play от PlayStation будут представлены новая часть Metro, а также Death Stranding 2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Insider Gaming, ссылаясь на пост пользователя X (Twitter) под ником Shpeshal_Nick.

"31-го числа (примерно) Ронины восстанут, мы умрем в затруднительном положении, возродимся, и Кодзима осуществит свою мечту. Soniс будет жить в тени своего поколения, а холмы будут молчать до рассвета, когда вам нужно будет сесть на метро. Только не будьте в этом Иудой", - гласит загадочный пост Shpeshal_Nick.

В свою очередь другой пользователь под ником Rand_al_Thor_19 расшифровал это послание и выяснил, что в посте Shpeshal_Nick упоминаются такие игры, как Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Sonic Generations Remaster, Silent Hill 2, Metro и Judas.

Также из сообщения Shpeshal_Nick следует, что все игры будут представлены 31 января. Скорее всего, в этот день состоится презентация State of Play от PlayStation.

Редакция Insider Gaming сочла данный инсайд правдивым. Журналисты предположили, что данные о лайнапе State of Play были получены из предзагруженных на YouTube клипов, которые на текущий момент доступны только сотрудникам видеохостинга. Прежде, утверждают в Insider Gaming, похожим образом был слит трейлер GTA 6.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!