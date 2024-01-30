Раскрыты подробности об iOS 18

В iOS 18 появится поддержка RCS-сообщений и "более умная" Siri. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам аналитика Марка Гурмана, в Apple будущую iOS называют крупнейшим обновлением ОС для iPhone в последние годы или даже самым главным апдейтом в истории экосистемы. В числе основных функций iOS 18 Гурман назвал поддержку нового стандарта по обмену текстовыми сообщениями RCS (Rich Communication Services) и улучшенный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) голосовой помощник Siri.

Гурман раскрыл подробности о том, что виртуальный ассистент Siri будет работать на базе больших языковых моделей, что позволит инструменту автоматизировать сложные задачи. Сервис также будет интегрирован с приложением "Команды" (Shortcuts), который позволяет автоматизировать процессы на iPhone.

Также в iOS 18 появится поддержка фото и видео в более высоком разрешении, аудиосообщения, индикаторы набора текста, улучшенные групповые чаты и обновленная функция шифрования сообщений. Релиз операционной системы ожидается в сентябре.

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