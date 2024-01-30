Итальянский регулятор заподозрил ChatGPT в нарушении законов ЕС
Итальянский регулятор в области защиты данных (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) подал жалобу на американскую компанию OpenAI в связи с предполагаемым нарушением европейского законодательства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет MarketWatch со ссылкой на заявление надзорного органа.
Куда подана жалоба, не уточняется.
По итогам начавшегося в марте прошлого года расследования регулятор пришел к выводу, что разработанный компанией чат-бот ChatGPT, возможно, нарушил законодательство ЕС о защите персональных данных, отмечает MarketWatch.
В 2023 году итальянский надзорный орган временно запретил ChatGPT.
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