https://news.day.az/hitech/1633154.html Маск впервые вживил нейрочип в человеческий мозг
Маск впервые вживил нейрочип в человеческий мозг
28 января нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые провела вживление импланта в мозг человека, написал он на своей странице в соцсети X, передает Day.Az.
Отмечается, что первичные данные свидетельствуют о многообещающих результатах функционирования устройства.
Илон Маск добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy, который предоставляет возможность управлять телефоном и компьютером силой мысли. По словам Маска, первыми пользователями этой технологии станут люди, потерявшие контроль над своими конечностями.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре