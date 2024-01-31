В 2024 году iPhone получат крупнейшее в истории обновление

В 2024 году Apple выпустит iOS 18, которая, скорее всего, станет самым масштабным обновлением в истории iPhone. Об этом в своем новом информационном бюллетене Power On сообщил корреспондент Bloomberg и известный инсайдер Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В первую очередь изменения в iOS 18 затронут Siri. Обновленный голосовой ассистент получит новое ядро в виде генеративного искусственного интеллекта, над которым работает Apple. Данное новшество должно сделать Siri полезнее и "умнее".

Генеративный ИИ также будет встроен и в другие сервисы операционной системы. Пока известно, что одним из них точно станет Apple Music. За какие функции будет отвечать ИИ, не сообщается.

Другим большим нововведением iOS 18 станет поддержка стандарта обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS). RCS представляет собой усовершенствованный аналог SMS, который не имеет лимита знаков на одно сообщение, а позволяет обмениваться мультимедиа и поддерживает метаданные о контактах.

Выход бета-версии iOS 18 ожидается летом 2024 года, традиционно после ежегодной конференции для разработчиков WWDC. Релиз публичной версии состоится вместе с выходом iPhone 16 или вскоре после него.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!