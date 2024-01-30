IBM под угрозой увольнения требует возвращения сотрудников в офисы

Американская технологическая компания IBM под угрозой увольнения обязала сотрудников вернуться на работу в офисы. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую 16 января получили менеджеры корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

От них требуют посещать офис или клиентов компании не менее трех дней в неделю. Следить за посещаемостью будут при помощи данных с бейджей.

Дистанционный формат работы может быть разрешен только в случае проблем со здоровьем или из-за прохождения военной службы, но не в связи с местом жительства. Поэтому компания требует, чтобы работающие удаленно сотрудники переехали ближе к офисам к началу августа. Как объяснил Bloomberg источник в IBM, необходимо проживать на расстоянии около 80 км до офиса.

В противном случае менеджерам следует покинуть компанию.

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