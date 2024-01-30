Из Apple уволился топ-менеджер с 25-летним стажем

Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple ДиДжей Новотни решил покинуть IT-компанию, чтобы перейти в Rivian Automotive. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новотни проработал в Apple 25 лет и оказал большое влияние на разработку iPod и iPhone. По словам источников, он также помог возглавить разработку iPad и вывести на рынок Apple Watch.

Еще Новотни участвовал в Project Titan по разработке автономного электромобиля. Перед уходом он выступал руководителем подразделения, отвечающего за разработку будущих домашних устройств, и уделял в нем особое внимание робототехнике и искусственному интеллекту.

"Говорят, Apple изучала возможность разработки HomePod, который представляет собой совмещенную с iPad колонку на самоходной робоплатформе. Предполагалось, что устройство будет самостоятельно перемещаться по дому или офису за пользователем", - пишет MacRumors.

Новотни станет старшим вице-президентом по автомобильным программам в компании Rivian, которая производит электрические внедорожники и пикапы.

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