Новый Redmi стал хитом

Лу Вейбинг, президент международного отдела Xiaomi Group, сообщил об очередном успехе линейки смартфонов Redmi K70.

Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) официально подтвердил информацию: "Я только что проверил данные: объем продаж серии Redmi K70 превысил 2 миллиона единиц, и она продолжает пользоваться популярностью!".

Redmi сообщила о продаже миллиона смартфонов линейки Redmi K70 спустя две недели после начала продаж, на то, чтобы продать второй миллион смартфонов ушло около полутора месяцев.

Серия включает Redmi K70e на SoC Dimensity 8300-Ultra, Redmi K70 на Snapdragon 8 Gen 2 и Redmi K70 Pro на Snapdragon 8 Gen 3.

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