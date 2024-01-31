Японский лунный модуль вышел на связь

Японский лунный модуль вернулся к жизни, сообщило японское космическое агентство (JAXA) в понедельник. Аппарат продолжит свою миссию по исследованию лунной поверхности, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

"Вчера вечером нам удалось установить связь со SLIM, и мы возобновили работу!" - сообщило JAXA в социальных сетях. Новость была опубликована спустя девять дней после того, как посадочный модуль SLIM совершил посадку под неправильным углом, из-за чего его солнечные панели были повернуты не в ту сторону.

"Мы немедленно приступили к научным наблюдениям с помощью MBC и успешно получили первый свет для 10-полосного наблюдения", - говорится в сообщении.

Во время спуска, получившего название "20 минут ужаса", у аппарата возникли проблемы с двигателем, и он совершил посадку под неправильным углом. Его солнечные панели были направлены на запад, а не вверх, и было неясно, будут ли они по-прежнему получать достаточно солнечного света для работы.

На прошлой неделе JAXA заявило, что отключило SLIM, оставив небольшой запас энергии в надежде, что аппарат проснется на этой неделе.

Представитель JAXA сообщил AFP в понедельник, что работа SLIM возобновилась "предположительно потому, что возобновилась выработка электроэнергии в его солнечной батарее по мере поступления солнечного света".

"Мы будем уделять приоритетное внимание тому, что мы можем сделать сейчас - наблюдению и сбору информации - вместо того, чтобы корректировать позицию SLIM, поскольку корректировка позиции может привести к ухудшению ситуации", - сказал он.

JAXA заявило на прошлой неделе, что SLIM совершил посадку в 55 метрах от своей цели. Это означало, что "Лунный снайпер" оправдал свое прозвище и прилунился в пределах 100-метровой зоны посадки.

SLIM теперь сможет приступить к своей основной миссии - исследованию открытой области мантии Луны, внутреннего слоя, обычно находящегося глубоко под ее корой.

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