Вступите в новую эру мобильного искусственного интеллекта с Samsung Galaxy S24

Сегодня компания Samsung Electronics представила Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ и Galaxy S24, открывая новые возможности мобильных устройств с помощью Galaxy AI.1

Серия Galaxy S открывает дорогу в новую эру, которая навсегда изменит то, как мобильные устройства расширяют возможности пользователей. ИИ усиливает практически все возможности серии Galaxy S24: от безбарьерного общения с интеллектуальным переводом текста и звонков до максимальной свободы творчества с помощью ProVisual Engine от Galaxy и установления новых стандартов поиска, которые изменят то, как пользователи Galaxy открывают для себя окружающий мир.

"Galaxy AI создан на основе нашего инновационного наследия и глубокого понимания того, как люди используют свои телефоны,"- говорит ТМ Ро, президент и глава подразделения Mobile eXperience (MX) Business в Samsung Electronics.

Пообщайтесь с другим студентом или коллегой из-за границы. Забронируйте столик, находясь в отпуске в другой стране. Все это возможно благодаря функции Live Translate - двустороннему голосовому и текстовому переводу телефонных звонков в режиме реального времени в родном приложении. Не требуется никаких сторонних приложений, а искусственный интеллект на устройстве обеспечивает полную конфиденциальность разговоров.

С помощью Interpreter можно мгновенно переводить разговоры в режиме реального времени на разделенном экране, чтобы люди, стоящие друг напротив друга, могли прочитать текстовую расшифровку того, что сказал собеседник. Он работает даже без сотовых данных или Wi-Fi.

В сообщениях и других приложениях Chat Assist поможет подобрать идеальный разговорный тон, чтобы общение звучало так, как и было задумано: например, вежливое сообщение коллеге или короткая и запоминающаяся фраза для подписи в социальной сети. ИИ, встроенный в Samsung Keyboard, также может переводить сообщения в режиме реального времени на 13 языков. В автомобиле Android Auto автоматически обобщает входящие сообщения и предлагает соответствующие ответы и действия, например, отправить кому-то сообщение о времени прибытия, чтобы вы могли оставаться на связи, не отвлекаясь от дороги.

Организованность также значительно повышается благодаря функции Note Assist в Samsung Notes, которая включает в себя резюме, генерируемые искусственным интеллектом, создание шаблонов для упрощения заметок с помощью готовых форматов и создание обложки, чтобы заметки можно было легко заметить с помощью краткого предварительного просмотра. Для голосовых записей, когда говорят несколько человек, Transcript Assist использует ИИ и технологию Speech-to-Text, чтобы расшифровать, обобщить и даже перевести запись.

Общение не единственный способ, которым серия Galaxy S24 переносит основные преимущества телефона в будущее. Онлайн-поиск изменил практически все аспекты жизни. Galaxy S24 стал важной вехой в истории поиска: это первый телефон, в котором появился интуитивно понятный, управляемый жестами "Круг поиска" от Google. Чтобы дать пользователям Galaxy новый невероятный инструмент, Galaxy обратился к мировому лидеру поиска, компании Google, и открыл новые формы поиска с помощью простого жеста. Длительным нажатием кнопки "Домой" пользователи могут обвести, выделить, набросать или коснуться чего-либо на экране Galaxy S24, чтобы увидеть полезные и высококачественные результаты поиска. Увидев красивую достопримечательность на фоне поста друга в социальной сети или удивительный забавный факт на YouTube Shorts, пользователь может быстро перейти к точному поиску, чтобы узнать больше - без необходимости покидать приложение.

ProVisual Engine в серии Galaxy S24 - это комплексный набор инструментов на базе искусственного интеллекта, который преобразует возможности съемки изображений и обеспечивает максимальную свободу творчества на каждом этапе - от создания снимка до его публикации в социальных сетях. Зыбкие, пикселизированные снимки, сделанные с большого расстояния, остались в прошлом. Система Quad Tele в Galaxy S24 Ultra с новым объективом с 5-кратным оптическим зумом работает в паре с 50-мегапиксельной матрицей, обеспечивая оптическое качество при масштабировании от 2, 3, 5 до 10x10 крат благодаря адаптивному датчику пикселей. Кроме того, снимки получаются кристально чистыми при 100-кратном увеличении с помощью улучшенного цифрового зума.

Игры. Запись и редактирование сложнейших видео. Переключение между пятью приложениями для планирования поездки. Какой бы ни была задача, Galaxy S24 обеспечит невероятные возможности, благодаря усовершенствованиям чипсета, дисплея и многого другого. Каждый Galaxy S24 Ultra оснащен мобильной платформой Snapdragon® 8 Gen 3 для Galaxy.

Этот чипсет, оптимизированный специально для пользователей Galaxy, обеспечивает значительное улучшение NPU для невероятно эффективной обработки искусственного интеллекта. Во всех трех моделях Galaxy S24 адаптивная частота обновления 1-120 Гц также повышает эффективность работы.

Galaxy S24 также является первой серией Galaxy S, при создании которой использовались переработанная сталь и термопластичный полиуретан (TPU). В динамиках Galaxy S24 Ultra используется не менее 40% переработанной стали, а в боковых клавишах и клавишах регулировки громкости - не менее 10% переработанного TPU. Кроме того, каждый Galaxy S24 поставляется в упаковочной коробке, изготовленной из 100% переработанного бумажного материала.

Более подробную информацию о серии Galaxy S24 можно найти на страницах: Samsung.com/az