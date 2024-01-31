Стоит ли покупать Apple Vision Pro?

В сети появились первые обзоры на Apple Vision Pro.

Как передает Day.Az, обозреватели назвали гарнитуру хорошей, но не AR-шлемом будущего.

Главное из обзоров:

- Гарнитура весит 600-650 грамм и при длительном использовании начинает давить на голову и греться;

- Виртуальная клавиатура оказалась неудобной, а вот управление жестами - наоборот. Но если каждый раз смотреть на объект и взаимодействовать с ним, то это утомляет;

- Автономность: время работы в среднем от 2,5 до 3 часов. Полная зарядка занимает 1,5 часа;

- В Vision Pro не кружится голова, но может укачать если без привычки включить 3D-фильм;

- Обозреватели сошлись во мнении, что 3D-аватары выглядят хуже, чем в рекламе;

- В сквозном режиме объекты реального мира чётко видны. Можно пользоваться телефоном или ПК прямо в шлеме;

- MicroLED-дисплеи с разрешением 23 миллиона пикселей назвали "технологическим чудом";

- Моментальная синхронизация с Mac. Пользователь может бесшовно переносить рабочую зону с девайса на девайс.

Главный вывод: Это хорошая гарнитура виртуальной реальности на 2024 год, но она отпугивает обозревателей своей сыроватостью и высокой ценой в $3500.

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