Китайские хакеры встревожили ФБР

Работающие на правительство КНР хакеры проводят кибератаки на системы водоочистных сооружений, электросети и транспортные сети США с целью получить контроль над ними, говорится в заявлении директора ФБР Кристофера Рея для спецкомитета Палаты представителей по Китаю, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Китайские хакеры закрепляются в системах американской инфраструктуры, готовясь посеять хаос, причинить реальный урон гражданам и сообществам США, если Китай примет решение об ударе", - цитирует Associated Press (AP) высказывания из копии речи Рея, с которой он обратится к конгрессменам позднее в среду.

Глава ФБР полагает, что общество уделяет слишком мало внимания подобным киберугрозам.

AP отмечает, что выводы Рея совпадают с заключениями ряда компаний в сфере кибербезопасности, включая Microsoft.

Рей и другие официальные лица США уже долгое время обвиняют Китай в хакерских атаках, краже промышленных и научных секретов. В Пекине называют такие утверждения безосновательными.

Китайские СМИ ранее отмечали, что между КНР и западными странами, особенно состоящими в международном альянсе по обмену разведданными Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), нарастают взаимные обвинения в шпионаже. Так, в июле 2022 года руководители ФБР и британской службы контрразведки MI5 предупреждали бизнес о том, что Китай может предпринять попытки промышленного шпионажа и кибератак. В октябре 2023 года главы разведок Five Eyes выступили с заявлением, что Китай занимается кражей интеллектуальной собственности в таких высокотехнологичных сферах, как технологии искусственного интеллекта и биотехнологии.

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